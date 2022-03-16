16 Mart 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah sizleri adaleti gereği Kendisinden gelecek olan bir azaptan sakındırıyor. Çünkü Allah, kullarına karşı çok ama çok şefkatlidir.
Âl-i İmran Sûresi: 30
HADİS:
Allah’ım, Sana yaptığım duada beni bitkin hale düşürüp ümitsiz kılma. Bana karşı son derece şefkatli ve merhametli ol.
Camiü’s-Sağir, No: 864
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