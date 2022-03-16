Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah sizleri adaleti gereği Kendisinden gelecek olan bir azaptan sakındırıyor. Çünkü Allah, kullarına karşı çok ama çok şefkatlidir.

Âl-i İmran Sûresi: 30

HADİS:

Allah’ım, Sana yaptığım duada beni bitkin hale düşürüp ümitsiz kılma. Bana karşı son derece şefkatli ve merhametli ol.



Camiü’s-Sağir, No: 864