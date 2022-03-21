"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

21 Mart 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Zekeriya ne zaman Meryem’in hücresi olan mihraba girse yanında bir rızık bulurdu. “Bunlar sana nereden geldi ey Meryem?” diye sorardı. O da “Onlar Allah katındandır” derdi.

Âl-i İmran Suresi: 37

HADİS:

Allah’ım, beni Müslümanca ayakta tut. Müslümanca oturt, Müslümanca yatır. Hiçbir düşman ve hasetçiyi bana güldürme.

Camiü’s-Sağir, No: 869

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Stokçuluk, kötü gidişatın göstergesi

    Ukrayna'da açlık tehlikesi başladı

    Vatandaşa 14 milyarlık fatura

    'Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu'

    Ümitsizlik İsrail’in yanına itiyor

    Kötü örnek olduk

    Doktorlar: Yeni düzenleme yetersiz

    Ukrayna - Mariupol'de 400 kişinin sığındığı tiyatro binası da vuruldu
    📷

    550 bin fidanın toprakla buluşmasına vesile oldu

    İlk 6 tur hayal kırıklığıyla sonlanmıştı... Suriye Anayasa Komitesi, yarın yeniden toplanıyor

    Japonya'da kısmi OHAL kaldırılıyor

    Ukrayna - Belarus demir yolu bağlantısı sonlandırıldı

    Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 1 kişi vefat etti

    Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk öldü, 140 çocuk yaralandı

    'Suyu gerçekten çok kötü kullanıyoruz'

    Milli Takım, Portekiz ile karşılaşacak

    Ukrayna'da şimdiden 10 milyon kişi yerinden edildi

    İstanbul'da 'kar' gündemiyle ilgili son gelişmeler

    Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin BM'den açıklama

    Lütfen bu bakanı değiştirin

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Artistler döneminin sonuna gelirken...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz’a akan mısralar
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayımız
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya ‘hizmetler’i görmüyor mu?
    İlimdar Kaya

    Yol verin kırat geliyor
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâmi kavramları kimden öğreneceğiz?
    Mehmet KARA

    12 Eylül ürünü olduğu yeni mi hatırlandı?
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ı eserleriyle tanırız
    M. Said ZEKİ

    Çağın öbür ucundan gelen adam; Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.