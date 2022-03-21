21 Mart 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Zekeriya ne zaman Meryem’in hücresi olan mihraba girse yanında bir rızık bulurdu. “Bunlar sana nereden geldi ey Meryem?” diye sorardı. O da “Onlar Allah katındandır” derdi.
Âl-i İmran Suresi: 37
HADİS:
Allah’ım, beni Müslümanca ayakta tut. Müslümanca oturt, Müslümanca yatır. Hiçbir düşman ve hasetçiyi bana güldürme.
Camiü’s-Sağir, No: 869
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