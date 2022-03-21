Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Zekeriya ne zaman Meryem’in hücresi olan mihraba girse yanında bir rızık bulurdu. “Bunlar sana nereden geldi ey Meryem?” diye sorardı. O da “Onlar Allah katındandır” derdi.

Âl-i İmran Suresi: 37

HADİS:

Allah’ım, beni Müslümanca ayakta tut. Müslümanca oturt, Müslümanca yatır. Hiçbir düşman ve hasetçiyi bana güldürme.

Camiü’s-Sağir, No: 869