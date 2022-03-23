23 Mart 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Zekeriya Rabbine dua etti: “Ey Rabbim! Bana katından temiz bir nesil lütfet. Muhakkak ki Sen duaları işiten ve cevap verensin!”
Âl-i İmran Suresi: 37
HADİS:
Allah’ım, kulağımdan ve gözümden, ölünceye kadar beni istifade ettir. Dinimde ve bedenimde bana afiyet ver. Hakkımı alıncaya kadar zulmedene karşı bana yardım et.
Camiü’s-Sağir, No: 871
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