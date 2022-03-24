Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Zekeriya Rabbine dua etti: “Ey Rabbim! Bana katından temiz bir nesil lütfet. Muhakkak ki Sen duaları işiten ve cevap verensin!”

Âl-i İmran Suresi: 37

HADİS:

Allah’ım, kulağımdan ve gözümden, ölünceye kadar beni istifade ettir. Dinimde ve bedenimde bana afiyet ver. Hakkımı alıncaya kadar zulmedene karşı bana yardım et.

Camiü’s-Sağir, No: 871