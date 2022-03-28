Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Melekler Meryem’e “Ey Meryem! Allah seni ‘Kün!’ emriyle sebepsiz yaratacağı bir oğul ile müjdeliyor. Onun adı ‘Meryem oğlu Mesih İsâ’ olacaktır. O dünyada da ahirette de büyük bir şerefe ve Allah katında yüksek bir mevkiye sahip olacaktır.

Âl-i İmran Suresi: 45

HADİS:

Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, korku duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten, insanı maddî ve manevî huzursuzluğa düşüren açlıktan, en kötü sırdaş olan hıyânetten [...] Sana sığınırım.



Camiü’s-Sağir, No: 873