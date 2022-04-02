Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İsâ, onların inkârdaki ısrarlarını hissedince “Allah yolunda kim bana yardım eder?” dedi. Havariler de “Allah’ın dinine biz yardım edeceğiz. Biz Allah’a iman ettik ve sen de şahit ol ki, biz Müslümanlarız” dediler.

Âl-i İmran Suresi: 52

HADİS:

Allah’ım, eksikliklerimi ört, korkumu emniyete çevir. Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek günah ve felâketlere karşı beni muhafaza eyle ve alt tarafımdan farkında olmayarak helâke götürülmekten Sana sığınırım.

Camiü’s-Sağir, No: 874