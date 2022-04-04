Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

(Yahudîler İsa’yı öldürmek için) hile ve tuzak kurdular. Allah da onların bu tuzaklarını başlarına geçirdi. (İsa’ya ihanet eden haini, İsa yerine öldürdüler.) Allah hileleri bilen ve tuzakları hayra çevirendir.

Âl-i İmran Suresi: 54

HADİS:

Allah’ım, tembellikten, düşkün ihtiyarlıktan, günahlı yerlerden, borçlanmaktan, kabir fitnesinden ve kabir azâbından, Cehennem fitnesinden ve Cehennem azâbından ve zenginliğin kötü fitnesinden Sana sığınıyorum.

Camiü’s-Sağir, No: 878