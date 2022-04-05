Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah buyurdu: “Ey İsa, seni vefat ettirecek, nezdime yükseltecek ve inkârcılardan kurtarıp temize çıkaracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacağım. Sonra hepinizin dönüşü Banadır. Ben de ihtilaf ettiğiniz şey hakkında hükmümü vereceğim.”

Âl-i İmran Suresi: 55

HADİS:

Allah’ım, günahlarımı benden su, kar ve dolu ile yıka. Beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi, kalbimi günahlardan temizle. Doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ve günahlarımın arasını da öylece ayır.



Camiü’s-Sağir, No: 878