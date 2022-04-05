"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

05 Nisan 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah buyurdu: “Ey İsa, seni vefat ettirecek, nezdime yükseltecek ve inkârcılardan kurtarıp temize çıkaracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacağım. Sonra hepinizin dönüşü Banadır. Ben de ihtilaf ettiğiniz şey hakkında hükmümü vereceğim.”

Âl-i İmran Suresi: 55

HADİS:

Allah’ım, günahlarımı benden su, kar ve dolu ile yıka. Beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi, kalbimi günahlardan temizle. Doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ve günahlarımın arasını da öylece ayır.

Camiü’s-Sağir, No: 878

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sivil ölümleri soruşturulsun

    Ekonomi yerine enflasyonu uçurdular

    Bir fâhiş zam da telefon ve internete

    Muhalefet: Sandıklarda kuş uçurtmayacağız

    Araç almak lüks oldu

    Emekli ve memur %15,31 alacaklı

    Milletin sofrasından çalmaya devam

    1500 kişilik iftar çadırında 4000 kişi sıraya girdi

    Görür: 320 bin kişi ölümle burun buruna

    Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu

    Zelenskiy, Buça şehrini ziyaret etti

    İstanbul'da ulaşıma zam teklifi reddedildi

    BM: Ukrayna'da en az 1430 sivil öldü

    LPG'ye zam kararı

    Nebati: Kur ve faizin üstesinden geldik

    Lübnan Başbakan Yardımcısı: Devlet iflas etti

    Dünya nüfusunun neredeyse tamamı sağlıksız hava soluyor

    Rusya, Ukrayna'nın Buça kentiyle ilgili suçlamaları kabul etmiyor

    Macron'dan özeleştiri

    AB'den Rusya'ya kınama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nisan’da göçen hizmet kahramanları
    Genel

    Emekli ve memur %15,31 alacaklı
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberler hep gelsin
    Ahmet BATTAL

    Hizmet malı alınıp satılır mı?
    Genel

    Bir fâhiş zam da telefon ve internete
    Genel

    1500 kişilik iftar çadırında 4000 kişi sıraya girdi
    Genel

    Milletin sofrasından çalmaya devam
    Genel

    Muhalefet: Sandıklarda kuş uçurtmayacağız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Araç almak lüks oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.