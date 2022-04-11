11 Nisan 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Bu gerçekler hak ve hakikat olan kıssalardır. Allah’tan başka ilâh ve hak mabud yoktur. O Allah izzet ve azamet sahibi Azîz ve hikmet sahibi Hakîm’dir.
Âl-i İmran Suresi: 62
HADİS:
Allah’ım, bize bizim ile Sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu, bizi Cennetine kavuşturacak tâatini, dünya musibetlerini bizden hafifletecek kuvvetli imanı nasip eyle.
Camiü’s-Sağir, No: 883
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