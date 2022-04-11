Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Bu gerçekler hak ve hakikat olan kıssalardır. Allah’tan başka ilâh ve hak mabud yoktur. O Allah izzet ve azamet sahibi Azîz ve hikmet sahibi Hakîm’dir.

Âl-i İmran Suresi: 62

HADİS:

Allah’ım, bize bizim ile Sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu, bizi Cennetine kavuşturacak tâatini, dünya musibetlerini bizden hafifletecek kuvvetli imanı nasip eyle.



Camiü’s-Sağir, No: 883