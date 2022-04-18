Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Ehl-i Kitap! Kitaplarınızda âhirzaman peygamberinin vasıflarını görüp şahit olduğunuz halde neden bile bile Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Âl-i İmran Suresi: 70 HADİS: Allah’ım, işlerimin muhafızı olan dinimi benim için yoluna koy. Geçim sebebim olan dünyamı benim için yoluna koy. Varacağım yer olan ahiretimi benim için yoluna koy...

Camiü’s-Sağir, No: 888

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