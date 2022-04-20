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20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

20 Nisan 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ehl-i Kitap’tan olan Yahudîlerden bir topluluk, arkadaşlarına “Sizler Muhammed’e indirilene sabah iman edip akşam onu inkâr edin ki onlar da size uysunlar da dinlerinden dönmüş olsunlar” dediler.

Âl-i İmran Suresi: 72

HADİS:

Allah’ım, sevgini bana en sevimli şey kıl. Korkunu benim için en çok korkulan şey kıl. Sana kavuşmaya olan iştiyakla dünyadan ihtiyaç bağlarımı kopar...

Camiü’s-Sağir, No: 890

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