Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yine o Yahudîler derler ki: “Dininize tâbi olanlardan başkasına inanmayın!” Ey Resulüm, de ki: “Hidâyet ve istikamet Allah’ın gösterdiği yoldur.”... Âl-i İmran Suresi: 73 HADİS: Allah’ım! ... Ehl-i dünyanın gözünü dünyalarıyla aydınlatıyorsan, benim gözümü de ibadetinle aydınlat. Camiü’s-Sağir, No: 890

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