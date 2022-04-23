Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim Allah’a ve kullarına verdiği ahdini yerine getirirse ve haramdan sakınırsa Allah o takva sahiplerini sever. Âl-i İmran Suresi: 76 HADİS: Allah’ım, gazabından rızâna, cezandan affına, azabından rahmetine sığınıyorum. Senin medih ve senânı saymakla bitiremiyorum. Sen zâtını övdüğün gibisin. Camiü’s-Sağir, No: 892

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