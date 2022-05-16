Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey iman edenler! Sizler daha önce kendilerine kitap verilip de onu tahrif eden Yahudî ve Hıristiyanlara uyarsanız bilin ki onlar sizi imanınızdan çevirip yeniden küfre sokarlar.

Âl-i İmran Suresi: 100

HADİS:

Allah’ım, benden sonra gelip hadislerimi ve Sünnetimi başkalarına nakleden ve onları insanlara öğreten halifelerime merhamet eyle.



Camiü’s-Sağir, No: 910