16 Mayıs 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ey iman edenler! Sizler daha önce kendilerine kitap verilip de onu tahrif eden Yahudî ve Hıristiyanlara uyarsanız bilin ki onlar sizi imanınızdan çevirip yeniden küfre sokarlar.
Âl-i İmran Suresi: 100
HADİS:
Allah’ım, benden sonra gelip hadislerimi ve Sünnetimi başkalarına nakleden ve onları insanlara öğreten halifelerime merhamet eyle.
Camiü’s-Sağir, No: 910
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