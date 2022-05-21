Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İçinizde insanları hayra davet eden, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker yapan, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir cemaat bulunsun. Onlar ve onlara uyanlar kurtuluşa ererler. Âl-i İmran Suresi: 104 HADİS: Allah’ım, günahlarımı, bilgisizliğimi, işlerimde israfımı ve Senin benden daha iyi bildiğin hatalarımı bağışla.

Camiü’s-Sağir, No: 916

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