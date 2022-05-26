Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Her şeyi yaratan ve irade eden Odur ve nihayet bütün işlerin sonu Ona rücu eder, Onun huzurunda toplanır. Âl-i İmran Suresi: 109 HADİS: Cihada sarılınız ki, sıhhat bulasınız ve zenginleşesiniz. Camiü’s-Sağir, No: 920

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