26 Mayıs 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Her şeyi yaratan ve irade eden Odur ve nihayet bütün işlerin sonu Ona rücu eder, Onun huzurunda toplanır.
Âl-i İmran Suresi: 109
HADİS:
Cihada sarılınız ki, sıhhat bulasınız ve zenginleşesiniz.
Camiü’s-Sağir, No: 920
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