Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yahudîler, Allah’a verdikleri sözlerine sadakat göstererek iman etmezler ve hak dine girmezlerse nerede bulunursa bulunsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar üzerlerine vurulan zillet ve meskenet damgasından kendilerini kurtaramazlar. Âl-i İmran Suresi: 112 HADİS: Mü’min bir kul, toprağa gömüldüğünde mezar kendisine şöyle der: “Merhaba, hoş geldin. Sen bana sırtımda dolaşanların en sevimlisiydin. Bu gün sana kavuştum...”

Camiü’s-Sağir, No: 926

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