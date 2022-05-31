Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yahudîler Allah’ın gazabına uğramış ve meskenet damgasını yemişlerdir. Bu onların Allah’ın ayetlerini inkâr etmeleri, peygamberlerini haksız yere öldürmeleri, Allah’a isyan etmeleri ve hadlerini aşmış olmalarından dolayıdır. Âl-i İmran Suresi: 112 HADİS: Kabir ya Cennet bahçelerinden bir bahçe veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur.

Camiü’s-Sağir, No: 926

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