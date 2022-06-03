Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, Kendisindenkorkan takva sahiplerini çok iyi bilir. Âl-i İmran Suresi: 115 HADİS: Kıyamet âniden başınıza gelecektir. (Peygamberimiz iki parmağını birleştirerek) Ben Kıyametle şöyle yakın olarak gönderildim. Kıyamet, sabah veya akşam size baskın yapacakmış gibi hazırlıklı olunuz.

Camiü’s-Sağir, No: 930

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