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3 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

03 Haziran 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, Kendisindenkorkan takva sahiplerini çok iyi bilir.

Âl-i İmran Suresi: 115

HADİS:

Kıyamet âniden başınıza gelecektir. (Peygamberimiz iki parmağını birleştirerek) Ben Kıyametle şöyle yakın olarak gönderildim. Kıyamet, sabah veya akşam size baskın yapacakmış gibi hazırlıklı olunuz.

Camiü’s-Sağir, No: 930

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