Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’ı ve ahireti inkâr edenleri, ne malları ve ne de evlâtları Allah’ın azabının en hafifinden dahi kurtaramaz. Onlar Cehennem ehlidirler ve orada ebediyen kalacaklardır.

Âl-i İmran Suresi: 116

HADİS:

Muhammed’in nefsi kudreti elinde olan Allah’a yemin ederim ki, sizden biriniz umuma ait bir malı zimmetine geçirirse Kıyamet Günü mutlaka onu boynunda taşıdığı halde gelir.



Camiü’s-Sağir, No: 932