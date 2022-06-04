04 Haziran 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’ı ve ahireti inkâr edenleri, ne malları ve ne de evlâtları Allah’ın azabının en hafifinden dahi kurtaramaz. Onlar Cehennem ehlidirler ve orada ebediyen kalacaklardır.
Âl-i İmran Suresi: 116
HADİS:
Muhammed’in nefsi kudreti elinde olan Allah’a yemin ederim ki, sizden biriniz umuma ait bir malı zimmetine geçirirse Kıyamet Günü mutlaka onu boynunda taşıdığı halde gelir.
Camiü’s-Sağir, No: 932
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