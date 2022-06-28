Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yoksa sizler, Allah içinizden ihlâsla cihad edenleri ve bu yolda her türlü sıkıntıya katlanan ve sabredenleri imtihan edip ayırt etmeden Cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? Âl-i İmran Suresi: 142 HADİS: Dikkat edin! Cihadın en faziletlisi, zalim hükümdarın yüzüne karşı söylenen doğru sözdür. Camiü’s-Sağir, No: 935

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