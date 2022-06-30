Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın takdiri ve izni olmadıkça hiç kimse ölmez. Ölümün sebebi takdir edilmiş olan eceldir. Âl-i İmran Suresi: 145 HADİS: Kıyamet Günü ümmetimin alnı secdeden dolayı beyaz, el ve ayakları ise abdestten dolayı parlaktır. Camiü’s-Sağir, No: 938

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