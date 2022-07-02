Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kim Allah’ın kendilerine verdiği dünyevî ve uhrevî nimetlere şükrederse elbette biz onun mükâfatını en kısa zamanda vereceğiz.

Âl-i İmran Suresi: 145

HADİS:

Şu ümmetim merhamete nâil olmuştur. Ahirette azap görmeyecektir. Onun azabı ancak dünyada ağır imtihanlar, zelzeleler, öldürülmeler ve musibetler şeklinde verilir.



Camiü’s-Sağir, No: 940