02 Temmuz 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim Allah’ın kendilerine verdiği dünyevî ve uhrevî nimetlere şükrederse elbette biz onun mükâfatını en kısa zamanda vereceğiz.
Âl-i İmran Suresi: 145
HADİS:
Şu ümmetim merhamete nâil olmuştur. Ahirette azap görmeyecektir. Onun azabı ancak dünyada ağır imtihanlar, zelzeleler, öldürülmeler ve musibetler şeklinde verilir.
Camiü’s-Sağir, No: 940
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