Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar şöyle yalvarıyorlardı: “Rabbimiz! Bizim işlerimizdeki taşkınlıklarımızı ve günahlarımızı mağfiret et. Düşmanla karşılaştığımız zaman ayaklarımıza sebat ver ve kâfirlere karşı bize yardım et.”

Âl-i İmran Suresi: 147

HADİS:

Ben kurban gününde bayram yapmakla emrolundum. Allah onu bu ümmete vermiştir.

Camiü’s-Sağir, No: 942