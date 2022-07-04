04 Temmuz 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar şöyle yalvarıyorlardı: “Rabbimiz! Bizim işlerimizdeki taşkınlıklarımızı ve günahlarımızı mağfiret et. Düşmanla karşılaştığımız zaman ayaklarımıza sebat ver ve kâfirlere karşı bize yardım et.”
Âl-i İmran Suresi: 147
HADİS:
Ben kurban gününde bayram yapmakla emrolundum. Allah onu bu ümmete vermiştir.
Camiü’s-Sağir, No: 942
Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.