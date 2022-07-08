Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Sizden kimi dünyayı, kimi ahireti istiyordu; derken imtihan için Allah sizi geri çevirip bozguna uğrattı. And olsun ki O, sizi bağışladı. Allah’ın inananlara nimeti boldur. Âl-i İmran Suresi: 152 HADİS: Bize abdesti güzelce almak emredildi. Camiü’s-Sağir, No: 946

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