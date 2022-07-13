Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Âl-i İmran Suresi: 153 HADİS: Yoldan insanlara sıkıntı veren şeyleri gider. Çünkü bu senin için sadakadır. Camiü’s-Sağir, No: 948

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