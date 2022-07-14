Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Bütün bu sıkıntılardan sonra Allah, samimi mü’minlerin kalplerine sekinet ve emniyet indiriverdi de Allah’a sığındınız...

Âl-i İmran Suresi: 154 HADİS: Hastayı ziyaret için bir mil de olsa yürü. İki kişinin arasını düzeltmek için iki mil de olsa yürü. Allah için dost edindiğin birini ziyaret etmek için üç mil de olsa yürü. Camiü’s-Sağir, No: 947

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