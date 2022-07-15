Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Resulüm, de ki: “Emir ve irade bütünüyle Allah’a aittir.” Âl-i İmran Suresi: 154 HADİS: Ellerine hâkim ol. Camiü’s-Sağir, No: 949

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