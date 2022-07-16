Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Resulüm, sen de ki: “Siz savaşa çıkmamış ve evlerinizde oturuyor olsaydınız bile, kendilerine ölüm yazılan ve eceli gelenler bir ihtiyaç için evlerinden çıkacak ve öldürülüp düşecekleri yere geleceklerdi.” Âl-i İmran Suresi: 154 HADİS: Diline sahip ol. Evin sana dar gelmesin. Günahların için ağla. Camiü’s-Sağir, No: 950

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