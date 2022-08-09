Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şeytan ancak kendisine kulak veren dostlarını korkutur. Sizler gerçek mü’minler iseniz onlardan korkmayın, Benden korkun! Âl-i İmran Suresi: 175 HADİS: Allah, benim için, ümmetimin hata ile, unutarak ve zor karşısında işlemiş olduğu günahları bağışlamıştır.

Camiü’s-Sağir, No: 980

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