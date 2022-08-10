Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Muhammed! Küfürde yarışanlar seni üzmesin; şüphesiz onlar Allah’a bir zarar veremezler. Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor; onlara büyük azap vardır. Âl-i İmran Suresi: 176 HADİS: Allah, hakkı, Ömer’in diline ve kalbine yerleştirmiştir.

Camiü’s-Sağir, No: 982

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