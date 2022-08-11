Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İmanlarını küfürle değiştirenler, inkârları ve küfre koşmaları ile Allah’a hiçbir zarar veremezler. Onların azabı çok büyüktür. Âl-i İmran Suresi: 177 HADİS: Allah iyilik için bazı kimseleri yaratmıştır. Onlara iyiliği ve iyilik yapmayı sevdirmiş, iyilik isteyenlerin yönünü de onlara çevirmiştir.

Camiü’s-Sağir, No: 983

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