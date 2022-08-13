"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

13 Ağustos 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnkâr edenler sanmasınlar ki, kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını arttırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

Âl-i İmran Suresi: 178

HADİS:

Allah her peygamberin neslini kendisinden, benim neslimi ise Ali’den devam ettirmiştir.

Camiü’s-Sağir, No: 984

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

    Çakırözer Meclis'e çağrıda bulundu: Yeni Asya’nın ilân ambargosu kaldırılmalı

    Doktorlar aşırı iş yükü ile baş başa

    İktidara çağrı: İsrafı durdurun

    Benzine zam

    ​Baskın seçim ihtimali var

    Emekli nasıl geçinsin?

    Fransa'da son 70 yılın en kurak dönemi

    Ukrayna Genelkurmayı: Çatışmalar Bakhmut bölgesinde yoğunlaştı

    Adı 'Balkız' oldu

    BM'den İsrail'e tepki: 'Çocukların öldürülmesi ve yaralanması vicdana aykırıdır'

    Fransa'da 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü

    Tayvan, Çin'in teklifini reddetti

    Trump'ın evinin FBI ajanlarınca basılmasına ilişkin yeni ayrıntılar

    422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi

    İspanya'daki büyük yangında son durum?

    Susmakla işler düzelmez - Çare, konuşan Türkiye

    500 yılın en kurak yılı

    Fiyatı duyan uzaklaşıyor

    Süt sektörü çok zorda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Talimatla fiyat düşer mi?
    Ali HAKKOYMAZ

    İlyas Salman’la çay sohbeti
    H. Muharrem OKUR

    Ahmet Altan, Ahmet Şık ve Aslı Erdoğan’a Külliyat
    Genel

    Çakırözer Meclis'e çağrıda bulundu: Yeni Asya’nın ilân ambargosu kaldırılmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Cami ve çevresi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bu zamanın mühim ve hakikatli bir âlimi olabilir!”
    Cevher İLHAN

    Yangın söndürme de “tâlimatla”
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye konuşursa krizler biter
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.