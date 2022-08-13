Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnkâr edenler sanmasınlar ki, kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını arttırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

Âl-i İmran Suresi: 178

HADİS:

Allah her peygamberin neslini kendisinden, benim neslimi ise Ali’den devam ettirmiştir.

Camiü’s-Sağir, No: 984