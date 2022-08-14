Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah gelecekle ilgili gayb olan hususları da size bildirecek değildir; ancak Allah içinizden dilediği elçilerini seçer de ona bildirir. Âl-i İmran Suresi: 179 HADİS: Allah güzeldir, güzelliği sever. Cömerttir, cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever.

Camiü’s-Sağir, No: 985

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