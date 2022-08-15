Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizler Allah’a ve elçilerine gereği gibi iman edin ve Allah’tan korkun ki büyük mükâfatı hak edesiniz. Âl-i İmran Suresi: 179 HADİS: Şüphesiz Allah Teâlâ cömerttir, cömertliği sever. Yüce huyları da sever. Aşağılık ahlâktan ise hoşlanmaz.

Camiü’s-Sağir, No: 987

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