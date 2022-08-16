Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın, fazl ve keremi, lütuf ve ihsanı ile size verdiği mallarda cimrilik ederek Allah yolunda harcamayanlar bu cimriliklerinin kendileri hakkında hayır olmadığını bilmelidirler. Bu mal sevgisi bilâkis onlar için şerdir. Âl-i İmran Suresi: 180 HADİS: Allah nesep sebebiyle evlenilmesini haram kıldıklarını, süt emme ile de haram kılmıştır. Camiü’s-Sağir, No: 988

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