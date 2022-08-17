Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Sema ve arzda olan her şeyin sahibi ve gerçek varisi Allah’tır. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Âl-i İmran Suresi: 180 HADİS: Allah şüphesiz Cenneti gösteriş yapan herkese haram kıldı. Camiü’s-Sağir, No: 989

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