Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki, Allah: “Allah fakir; biz zenginiz” diyenlerin sözünü işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini elbette yazacağız, “Yakıcı azabı tadın” diyeceğiz. Âl-i İmran Suresi: 181 HADİS: Şüphesiz Allah Teâlâ, çok hayâlı ve kerem sahibidir. Kişi, Ona doğru elini kaldırdığında ellerini boş ve mahrum olarak geri çevirmekten hayâ eder. Camiü’s-Sağir, No: 992

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