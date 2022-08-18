"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

18 Ağustos 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki, Allah: “Allah fakir; biz zenginiz” diyenlerin sözünü işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini elbette yazacağız, “Yakıcı azabı tadın” diyeceğiz.

Âl-i İmran Suresi: 181

HADİS:

Şüphesiz Allah Teâlâ, çok hayâlı ve kerem sahibidir. Kişi, Ona doğru elini kaldırdığında ellerini boş ve mahrum olarak geri çevirmekten hayâ eder.

Camiü’s-Sağir, No: 992

Okunma Sayısı: 340
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cezayir’deki yangınlarda 26 kişi öldü

    Üniversitelileri daha zor günler bekliyor

    DSÖ: Maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı

    'İsrail'e büyükelçi atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacağız'

    İngiltere'de şimdi de kanalizasyon kirliliği alarmı

    Şehit Enes Gazi Özdemir dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    İngiliz turist Müslüman olarak ''Muhammed'' ismini aldı

    Tarım Kredi borçlusundan çağrı

    Yüzde 66.4: Parlamenter sistem

    Karpuz tarlada çürüyor

    Deprem güçlendirme ihalelerine iptal

    Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

    Pakistan'da sel felaketi

    Kısa vadeli dış borç arttı

    Tayland'ın güneyinde isyancılar harekete geçti

    İsrail, 1'i çocuk 3 Filistinliyi daha gerçek mermiyle yaraladı

    17 Ağustos 1999'da vefat edenler hasret ve dualarla yad edildi

    Şanlıurfa sınırında yaralanan Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu

    Fenerbahçe, Kupa 2'deki 127. maçında Austria Wien karşısında

    Avrupa, tarihi doğal gaz kriziyle karşı karşıya

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O depremden 23 yıl sonra
    Ahmet BATTAL

    Başörtüsü ve Üstünlerin nötralitesi
    Genel

    Üniversitelileri daha zor günler bekliyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamet kâfirin başına kopar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rûhun tefekkürle teneffüsü
    Misbah ERATİLLA

    “Nurun asıl avukatı” Ahmet Feyzi Kul
    Faruk ÇAKIR

    Simit hesabı yapanlar
    Mikail YAPRAK

    Müsbet Avrupa ve biz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.