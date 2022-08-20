Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Doğrusu, ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere Allah bize ahid verdi” diyenlere sen, de ki: “Benden önce peygamberler size belgeler ve dediğiniz şeyi getirdi. Doğru sözlü iseniz niçin onları öldürdünüz?”

Âl-i İmran Suresi: 182

HADİS:

Şüphesiz Allah Teâlâ rahmeti yarattığı gün onu yüz parçaya bölmüştür. Doksan dokuzunu Kendi katında tutmuş, birini de bütün yaratıkları arasına salmıştır.



Camiü’s-Sağir, No: 993