Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Her nefis ölümü tadıcıdır. Dünyadaki amellerinizin karşılığı ise kıyamet gününde size eksiksiz olarak verilecektir.

Âl-i İmran Suresi: 185 HADİS: Allah bu ümmet için kolaylıktan hoşlanmış, güçlüğü ise çirkin görmüştür.

Camiü’s-Sağir, No: 996

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