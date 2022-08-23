Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Her kim işlediği hayırlı ve ihlâslı amelleri ile Cehennemden uzaklaştırılarak Cennete konulmuş ise kurtuluşa ermiştir. Âl-i İmran Suresi: 185 HADİS: Allah Teâlâ her idareciyi idare ettikleri hakkında sorguya çekecektir. Haklarını gözetmiş mi, yoksa zâyi mi etmiş? Öyle ki, kişiyi aile fertleri hakkında bile sorguya çeker.

Camiü’s-Sağir, No: 998

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