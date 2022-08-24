24 Ağustos 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Dünya hayatı, aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.
Âl-i İmran Suresi: 185
HADİS:
Allah her sanatkârın ve sanatının sanatkârıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 999
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