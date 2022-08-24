Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Dünya hayatı, aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Âl-i İmran Suresi: 185 HADİS: Allah her sanatkârın ve sanatının sanatkârıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 999

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