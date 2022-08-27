Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hiç şüphesiz, sizden önce Kitap verilenlerden ve Allah’a şirk koşanlardan pek çok ezâ verici sözler işiteceksiniz. Şâyet Allah’tan korkar ve sabrederseniz bu azminizin başarısı olacaktır. Âl-i İmran Suresi: 186 HADİS: Allah çok affedicidir, affetmeyi sever. Camiü’s-Sağir, No: 1000

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