Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İşledikleri kötülükleri ile sevinen ve yapmadıkları hayırla övülmekten hoşlanan kimseleri sakın azaptan kurtulur zannetmeyin. Onlar için pek acıklı bir azap vardır.

Âl-i İmran Suresi: 188

HADİS:

Allah şöyle buyurdu: “Kim Benim bir dostuma düşmanlık beslerse, Ben ona harb ilân etmişimdir...”



Camiü’s-Sağir, No: 1003