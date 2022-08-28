28 Ağustos 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İşledikleri kötülükleri ile sevinen ve yapmadıkları hayırla övülmekten hoşlanan kimseleri sakın azaptan kurtulur zannetmeyin. Onlar için pek acıklı bir azap vardır.
Âl-i İmran Suresi: 188
HADİS:
Allah şöyle buyurdu: “Kim Benim bir dostuma düşmanlık beslerse, Ben ona harb ilân etmişimdir...”
Camiü’s-Sağir, No: 1003
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