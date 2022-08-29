29 Ağustos 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Göklerin ve yerin mülkü Allah’a aittir ve Allah her şeye kàdirdir.
Âl-i İmran Suresi: 189
HADİS:
Allah şöyle buyurdu: “...Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle yaklaşamaz...”
Camiü’s-Sağir, No: 1003
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