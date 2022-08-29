Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göklerin ve yerin mülkü Allah’a aittir ve Allah her şeye kàdirdir. Âl-i İmran Suresi: 189 HADİS: Allah şöyle buyurdu: “...Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle yaklaşamaz...”

Camiü’s-Sağir, No: 1003

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