Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göklerin ve yeryüzünün yaratılışında, gece ve gündüzün ard arda gelişinde akıl sahipleri için Allah’ın varlık ve birliğine deliller vardır. Âl-i İmran Suresi: 190 HADİS: Allah sadece Kendi rızasını gözeterek “Lâ ilâhe illâllah” diyenleri ateşe haram kılmıştır.

Camiü’s-Sağir, No: 1005

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