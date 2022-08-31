31 Ağustos 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar ayakta iken, otururken, yatarken daima Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler: “Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın, Sen münezzehsin. Bizi ateş azabından koru.”
Âl-i İmran Suresi: 191
HADİS:
Allah size kırmızı koyunlardan daha hayırlı olan bir namaz ile yardım etmiştir: Vitir namazı. Allah, onun vaktini yatsı namazından itibaren fecir doğuncaya kadarki zaman arasına yerleştirmiştir.
Camiü’s-Sağir, No: 1006
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