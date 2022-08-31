Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar ayakta iken, otururken, yatarken daima Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler: “Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın, Sen münezzehsin. Bizi ateş azabından koru.”

Âl-i İmran Suresi: 191

HADİS:

Allah size kırmızı koyunlardan daha hayırlı olan bir namaz ile yardım etmiştir: Vitir namazı. Allah, onun vaktini yatsı namazından itibaren fecir doğuncaya kadarki zaman arasına yerleştirmiştir.



Camiü’s-Sağir, No: 1006