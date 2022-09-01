Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Rabbimiz! Nefislerine zulmederek Cehennemi hak eden zalimleri Sen Cehenneme atıp perişan edersin. Artık o zalimlere kimse yardım edemez.” Âl-i İmran Suresi: 192 HADİS: Şüphesiz, Allah ümmetimi dalâlet üzere birleşmekten korumuştur.

Camiü’s-Sağir, No: 1007

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