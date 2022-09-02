Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Rabbimiz! Biz ‘Rabbinize iman edin’ diyen elçilerini duyduk ve iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört, canımızı iyilerle beraber al.” Âl-i İmran Suresi: 193 HADİS: Gözün zinası harama bakmak, dilin zinası fuhşu konuşmaktır. Nefis de o işi temenni edip istek duyar. Ferc ise bunları ya doğrular ya da o işi yapmayarak onları yalancı çıkarır.

Camiü’s-Sağir, No: 1008

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