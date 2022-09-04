Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rableri de onların dualarına şöyle cevap verir: “Muhakkak ki Ben de içinizden kadın olsun, erkek olsun hiçbir mü’minin amelini asla zayi etmem. Sizler hayırlı amelde birbirlerinizin yardımcılarısınız...” Âl-i İmran Suresi: 195 HADİS: Allah ancak kendi eliyle helâka gidenleri helâk eder.

Camiü’s-Sağir, No: 1009

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